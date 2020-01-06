تصريحات ميريام فارس عن ولي العهد السعودي تشعل تريندات السعودية

أشعلت تصريحات ميريام فارس، عقب حفلتها الخاصة في شتاء الرياض، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وتألقت النجمة اللبنانية ميريام فارس، في حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأغنية "حبيبي سعودي"، والتي تشاركها فيه المطربة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد.

ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تبدع في حفلها.



وفي تصريحات لها على هامش الحفل، أعربت ميريام فارس لفضائية “روتانا” السعودية عن سعادتها البالغة لإحيائها الحفل، لافتة إلى أن هذه أول مرة تغني فيها بالصحراء.

وأضافت أنها فكرة رائعة من رئيس الهيئة العامة للترفيه

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في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

كما أشادت ميريام فارس بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأنه لم يجعل منطقة في المملكة إلا ونشر البهجة والفرحة بها، موضحة أن دخولها إلى السعودية للغناء على أرضها كان حلما تحقق في ظل عهده.

وأقيم حفل ميريام فارس في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.