هاندة إرتشل تتجاوز أزمة فشل مسلسلها بأول صورة مع مولودة شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية هاندة إرتشل محبيها ونشرت أول صورة تجمعها بمولودة شقيقتها الوحيدة غمزة، والتي اطلقت عليها اسم «مافي».

هاندة ظهرت تحمل «مافي» بين ذراعيها، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامحها، بينما بدت الفنانة بطلّة عفوية على طبيعتها، متخلية عن الماكياج.

النجمة التركية حاولت من خلال الصور اظهار قوتها وتجاوزها لأزمة فشل مسلسلها الأخير «عزيزة» الذي قررت الشركة المنتجة له، وقف عرضه بعد طرح الحلقة السادسة منه، في خبر صدم كل فريق العمل ومشاهدي المسلسل، وذلك نتيجة انخفاض نسب مشاهدته.

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يُذكر أن هاندة التي شاركت في بطولة «عزيزة» أمام النجم التركي بورا جولصوي، سبق وتعرضت لنفس الموقف مع فشل مسلسل «اللؤلؤة السوداء» الذي جسدت بطولته أمام الفنان التركي تولجهان سايشمان.

من ناحية أخرى، تستعد هاندة لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.

على الجانب الشخصي، تعيش هاندة إرتشل علاقة عاطفية مع الفنان التركي مراد دالكيش، والذي عادت له منذ أشهر بعد فترة أنفصال، وذلك في اعقاب وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض، حيث حرص مراد على الوقوف مع حبيبته في أزمتها، مما أشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.