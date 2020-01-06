بعد مشاهدها الجريئة بمسلسلها الجديد.. زوج بيرين سآت: فخور بها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تعرضت فيه النجمة التركية بيرين سآت لحملة انتقادات واسعة بسبب جرأة مشاهدها في مسلسلها الجديد «الهدية»، كان لزوجها، نجم البوب التركي، كينان دوغلو رأي آخر.

كينان أعرب عن سعادتها وفخره بأداء زوجته الذي وصفه بالعالمي في تصريح قال فيه: «انت المشاهد جميعها مثالية، أعجبني أداء بيرين، أفتخر بها فهي ممثلة من الطراز العالمي، وشكّلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونسور».

Advertisements

يرين صدمت محبيها مع طرح الحلقات الأولى من مسلسل «الهدية» منذ أيام، حيث جسدت مشاهد حميمية شديدة الجرأة أمام الفنان التركي ميتين آكدولجي، و تعرضت الفنانة الشابة لانتقادات قوية من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لإطلاق دعوات لمقاطعة المسلسل.

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في مسلسلهما الشهير «العشق الممنوع»، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في «الهدية» تجاوزت الخطوط الحمراء، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية «تخطي» في حال انزعاجه من أي مشهد.

يُذكر أن «الهدية» هو العمل الذي استأنفت به بيرين سآت نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول، وتشارك الفنانة في بطولة «الهدية» أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم