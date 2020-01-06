مساندة قوية ورسائل مؤثرة من نجوم العرب لنانسي عجرم بعد حادث السطو على منزلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم العالم العربي على مؤازرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد حادث السطو المسلح على منزلها، والذي انتهى بمقتل السارق السوري الذي تهجم على الفنانة وأسرتها، وذلك على يد زوج نانسي، طبيب الأسنان فادي الهاشم رمياً بالرصاص.

هيفاء وهبي كتبت لنانسي: «الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان»، كما ساندت إليسا زميلتها بتدوينة كتبت فيها: «ألف الحمد لله على سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك ما فى إتصوّر قد ايه بشع اللي صار بس الحمد لله إنو إنتو بخير الله يحميكي ويحمي عيلتك العيلة أهم شئ».

سيرين عبدالنور أيضا شاركت في حملة الدعم المعنوي الإلكترونية لنانسي، وكتبت: «صراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعت الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان»، في الوقت الذي كتبت فيه كارول سماحة: «كتير مؤسف وكتير بخوف خبر الإعتداء على الفنانة نانسى عجرم وعلى زوجها وعائلتها في منزلهما ألف الحمدالله على السلامة».

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أما نوال الزغبي، فكتبت: «الحمدالله على السلامة يا حبيبة قلبي الله رد عنك وعن عايلتك قلبنا معك»، كما كتبت ديانا حداد: «لحمدلله على سلامتك وسلامة عيلتك حبيبتي نانسي عجرم الله يحفظكم ويحفظ جميع الناس».

ومن مصر، حرص تامر حسني الذي شارك نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج The Voice kids على على مساندة النجمة اللبنانية، ونشر صورة عائلية لها مع أسرتها، معلقاً عليها: «الفف سلامه عليكي نانسي الله يحفظك و يحفظ اولادك و زوجك»، ومن تونس، تمنت لطيفة لنانسي وأسرتها السلامة في تعليق على صورة عائلية للنجمة اللبنانية، حيث كتبت:«الف حمدالله على سلامتكم ربنا يحميكم».

محمد حماقي الذي يشارك نانسي عجرم لأول مرة في لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids حالياً، نشر صورة أيضاً لنانسي مع أسرتها، معلقاً عليها: «ألفف حمد لله على سلامتك يا نانسي.. ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر»، كما كتبت رانيا يوسف: «حمدلله علي سلامتك وسلامه عائلتك ويبعد عنكم كل شر»، كما كتبت أنغام: «الف حمد لله علي سلامتكم ربنا يحفظكم من كل شر».