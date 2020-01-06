بعد 24 عامًا.. حمادة هلال يستعيد ذكريات «الأيام».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري حمادة هلال، ذكرياته أول شريط يطرحه بالأسواق “الأيام”، عام 1996، الذي مر عليه حوالي 24 عامًا.

حمادة هلال، نشر صورة للشريط، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: ” أول فرحة في حياتي، يوم نزول شريط الأيام، كان مافيش حاجة اسمها ألبوم، هو شريط كاسيت، الحمد لله ‏يا رب يديم علينا النعمة والفضل، الله كريم”.

وطرح الفنان حمادة هلال كليب أغنية الجديدة “أووه لا لا”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ليلة راس السنة، كما أعلن عن احتمالية عدم مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، بسبب التأخر في كتابة سيناريو العمل الخاص به.

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وأحيا الفنان المصري حمادة هلال حفل غنائي مؤخرًا بنادي بوروسيا دورتموند، داخل مدينه العاشر من رمضان، وسط حضور الآلاف من جمهوره.

كما حصل على الدرع الذهبي، من موقع “يوتيوب”، وذلك بعد وصول عدد متابعيه إلى مليون مشترك، ونشر حمادة هلال صور له برفقة الدرع وفريق عمل “يوتيوب”، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب على الثقه وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا وأسعدكم”.

حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ابن أصول»، وشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذى يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان.