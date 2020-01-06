محمد صبحي يحيي الذكرى الـ 13 لوفاة سعاد نصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد صبحي الذكرى الـ 13 لوفاة الفنانة سعاد نصر، التي كون معها ثنائي في العديد من الألبوم.

صبحي نشر صورة لسعاد نصر، على صفحته الرسمية على موقع “الفيس بوك”، وعلق قائلا: “في مثل هذا اليوم ٥ يناير ٢٠٠٧، رحلت الفنانة سعاد نصر، تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة”.

ووجه رسالة لها، بقوله: “رحلتي ولكن مازلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقي بناء افتقدك كثيرا يا سعاد، يا مايسة، خاصة في زمن اللافن والانحلال ، الله يغفر لك و يرحمك ويدخلك فسيح جناته”.

ولدت سعاد نصر يوم 12 مارس عام 1953 تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975. شاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها شقة وسط البلد عام 1975.

تنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونية منها مسلسل السمان والخريف عام 1978 وأيها الحب لا تهجرني في العام نفسه.

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شاركت في فيلم المخرج الكبير يوسف شاهين حدوتة مصرية عام 1982، وفي عام ذاته شاركت في فيلمي الغيرة القاتلة وقامت بدور نجوى الراقصة في فيلم بيت القاضي عام 1984 وفي العام التالي شاركت في فيلم هنا القاهرة.

أبدعت في المسرح بعد مشاركتها الفنان محمد صبحي مسرحية الهمجي عام 1985 وبعد ذلك شاركت في مسرحية عائلة ونيس.

حقق دورها في سلسلة مسلسلات يوميات ونيس نجاح جماهيري منقطع النظير حتى أنها ذكرت في بعض المقابلات الصحفية أن المعجبين ينادون عليها ماما مايسة.

عملت من جديد مع المخرج يوسف شاهين في فيلم إسكندرية نيويورك عام 2004 وبعدها شاركت في فيلم الحياة منتهى اللذة عام 2005.

قامت بعملية شفط دهون ولكن نتيجة جرعة تخدير زائدة دخلت في غيبوبة لمدة عام وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير عام 2007 تاركة ورائها ميراث من الأعمال الفنية بلغ 106 عمل.