شكران مرتجي لمنتقديها: حقي احتفل بإنوثتي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية شكران مرتجى لجلسة تصوير أنيقة نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

شكران مرتجى، تعرضت لبعض الانتقادات بسبب أناقتها وجمالها في الصور وذلك على خلال طبيعتها في الأعمال الفنية التي تقدمها والتي تظهر في بعضها بوجه محترق وأخر بشكل يظهرها بشعة لمناسبة دورها.

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شكران، ردت على هذه الانتقادات بإعادة نشر منشور يؤكد أن ملامحها تختلف وفقًا لأدوارها التي تؤديها ولكن جلسة التصوير أظهرت جمالها الذي تتمتع به، وعلقت عليه قائلة: “شو صح هالحكي اللي ما قدرت أشرحه شو مظبوط حاولوا تفرقوا بين شخصيات بشتغلها وبين شكران لا تظلموني بيكفي حقي ألبس وأعمل فوتوسيشن وكون أنيقة ونزل صوري حقي أحتفل بأنوثتي اللي أخدتها الدراما وأدواري مني”.

وأضافت: “حقي أنشاف إني مو بشعة والكلام اللي بلا طعمه وع فكرة ما في أنثى مو حلوة و حقي أفتخر باهتمامي بحالي كأي إمرأة وحقكم تنتقدوا لما تشوفوا هالشي أخد حيز من دور لايستحق ماشفتوني وقت بطلع محروقة وبلا مكياج و شكرا لكاتب هالكلام من قلبي هالحكي مو قلة ثقة أبداً هاد قمة الثقة والا ما بنزله وجب التنوية”.

من ناحية أخرى شاركت شكران مرتجى، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سلاسل ذهبية”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، ويشارك في بطولته بسام كوسا، وصباح الجزائري، ومها المصري، وكاريس بشار، وشكران مرتجى، وجيني إسبر، وعبدالهادي الصباغ، وسحر فوزي، وسعد مينة، وغيرهم.