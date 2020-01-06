شاهيناز تدافع عن قرارها بخلع الحجاب وتؤكد: وحلمي متناقض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية شاهيناز، عن استعجابها من تغير مواقف الموسيقار حلمي بكر، تجاة موهبتها الفنية.

شاهيناز، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن الموسيقار حلمي بكر، أرائه متناقضة جدًا، حيث أشاد بصوتها جدًا أثناء مشاركتها في مسابقة ستار ميكر، ونفى ذلك بعد انتهاء المسابقة، معلقة: “قال عليا كلام كتير مش كويس”.

وأضافت، أنها غير مهتمة بما يقوله وإنما متعجبه من تغيير المواقف، على الرغم من أنها تكن له كل احترام كموسيقار كبير.

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وعن تخليها عن الحجاب في الفترة الأخيرة وعودتها للغناء قالت، إن قرارها باتداء الحجاب كان نابع منها شخصيًا و أيضًا قرار خلعه قرارها و لم يجبرها أحد على ارتدائه أو خلعه، مؤكدة أن هذا القرار ليس له علاقة بالفن و أن زوجها ملحن و لم يجبرها على شيئ، و كذلك العائلة.

و تابعت، أن هناك العديد من الأصدقاء و الأقارب الذين تخلوا عنها عندما ذهبت عنها الأضواء، و الآن يحاولون التقرب منها لكنها تعلمت الدرس جيداً.

على صعيد آخر، أكدت على قرار ارتدائها للحجاب وخلعه، نابعًا منها شخصيًا، مؤكدة على أنها لم تُجبر عليه سواء من زوجها أو العائلة، مشيرة إلى أن العديد من أصدقائها وأقاربها تخلو عنها حينما ذهبت عنها الأضواء ، أما الآن فهم يحاولون التقرب منها، لكنها تعلمت الدرس جيداً .