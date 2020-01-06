- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة التونسية أمينة فاخت لموقف محرج فور صعودها على المسرح لإحياء حفلها في العاصمة القطرية الدوحة.
الفنانة التونسية صعدت على المسرح وهي تتراقص على نغمات الموسيقى، وتلوح لجمهورها لتحيتهم، إلا أنها تعثرت وسقطت أرضا.
أحد الأشخاص سارع إلى الأمينة فاخت وساعدها على النهوض مجددا، وأكملت الفنانة الحفل وكأن شيئا لم يكن.
وأمينة فاخت من مواليد باردو في مايو 1968، هي إحدى أبرز المغنيات التونسيات، وكانت بدايتها في الثمانينات، وسافرت في بداية التسعينات إلى مصر حين لحن لها بليغ حمدي أغنية “أنا هويت”، ثم عادت إلى تونس بعد ثلاثة سنوات.
تمتاز أمينة فاخت بحضور ركحي كبير مما يثير حفيظة المحافظين في أحيان عدة، وهي متزوجة من لاعب كرة السلة عطيل عويج.
ويعد موسيقار تونس عبد الحميد بنعلجية هو من اكتشف موهبة أمينة فاخت, وأصبحت عضوة في فرقة مدينة تونس، وقد خصص لها نجيب الخطاب في برنامج سهرة على الفضائية سهرات خاصة بها.
وقد زاد من شهرة أمينة فاخت بمعظم الدول العربية إعادة غنائها لأغنية “الليل” للملحن المصري الكبير سيد مكاوي.
أصدرت أمينة ياخت عدة ألبومات غنائية على مدار مشوارها الفني، وهي: “أنت مرادي، إله الكون، ما حصلتش، ولا مرة، سلطان حبك، مستغربين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة التونسية أمينة فاخت تسقط على المسرح.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.