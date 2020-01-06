إليسا تبكي على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت النجمة اللبنانية إليسا أولى حفلاتها الغنائية للعام الجديد على مسرح أرض المعارض في الكويت، وهو الحفل الأول أيضا هناك بعد غياب 5 سنوات.

حشد كبير من محبي النجمة اللبنانية حرصوا على حضور الحفل الذي اختارت له إليسا بدلة كلاسيكية بيضاء أنيقة، مسدلة شعرها بشكل زادها جاذبية وأناقة، وقد تألقت الفنانة بتقديم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل قوي من الحضور.

وفي مقطع مثير من الحفل، ظهرت إليسا متأثرة بشكل لم تستطع معه السيطرة على دموعها خلال تقديمها أغنية «عكس ايللي شايفنها»، حتى أن إحدى معجباتها ابدت تأثرها بدموع نجمتها المفضلة قائلة: «قلبي»، في محاولة لدعم إليسا واظهار حبها لها.

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من ناحية أخرى، تجهز إليسا لألبومها الجديد، وانتهت حديثاً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «حبه اهتمام» من كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان زياد برجي، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يُذكر أن ألبوم «إلى كل ايللي بيحبوني» كان آخر ألبومات إليسا، وقد طرحته يوليو 2018، وتضمن 16 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، وفي 7 أغسطس 2018، فاجأت إليسا الجميع بطرح كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث اعلنت من خلاله عن إصابتها وشفائها من مرض سرطان الثدي، والكليب من إخراج إنجي الجمال، وقد تضمن لقطات حقيقة ورسائل صوتية واقعية من كواليس رحلة الفنانة مع المرض.