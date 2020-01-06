الفنان رضا إدريس يتعرض لأزمة صحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري رضا إدريس لأزمة صحية شديدة أدخلته المستشفى، وقام بعمل بعض الفحوصات اللازمة، للاطمئنان على وضعه.

رضا إدريس قال إنه عاد لمنزله بعد استقرار حالته، ووجه الشكر لكل أصدقائه وزملائه بالوسط الفني الذي اطمأنوا بأنفسهم عليه، وخص بالشكر الفنان جمال عبدالناصر الذي قام بزيارته في منزله، وطمأن جمهوره عليه.

الفنان المصري حالته تحسنت بشكل كبير، وتلقى أيضا اتصال من نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي الذي سأله عن وضعه الصحي.

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كان الفنان رضا إدريس انضم، في شهر أغسطس الماضي، لأبطال مسرحية «ريا وسكينة تاني» مع الفنانتين بدرية طلبة وانتصار، والتي يتم تقديمها على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، ليجسد دور «حسب الله». المسرحية من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، ومن إنتاج شركة «هاي موكا»، وبطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، ورضا إدريس.

رضا إدريس ممثل مصري من مواليد يناير عام 1960، قدم عددا من الأعمال الفنية المتنوعة بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ومن الأفلام التي عمل بها: « الإمبراطور، ضد الحكومه مع الراحل أحمد زكي و حلّق حوش و الباشا تلميذ، مراتي وزوجتي، الثلاثة يشتغلونها، أمن دولت»، وغيرها.

كما شارك في مسلسلات: «العراف، أستاذ ورئيس قسم، سلسال الدم، فيفا أطاطا، ضبط وإحضار، الرجل والعناب، الوالدة باشا، شارع عبدالعزيز».