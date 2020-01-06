نقل زوج نانسي عجرم للمستشفى وشكوك جديدة قد تقلب موازين القضية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نُقل طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة ببيروت، وذلك إثر اصابته بعارض صحي خلال تحقيقات حادث السطو المسلح على منزل الفنانة.

فادي الذي قتل سارقاً تسلل لمنزله ليلاً بعد تبادل لإطلاق الرصاص بينهما، من المنتظر أن يظل في المستشفى الاثنين، على أن يتم استكمال التحقيق معه نهار الثلاثاء لإنهاء التحقيقات في القضية، ومن المنتظر اخلاء سبيله، حيث أكدت مصادرق انونية أنه وفقاً للقانون اللبناني فإن الهاشم كان في حال دفاع عن النفس بعد أن هاجم السارق، فيلا الهاشم، وهدد حياة أفراد أسرته وعرضها للخطر، مسلحاً بمسدس.

اللافت أن الفيديو الذي تم تسريبه من التحقيقات، ويرصد لحظة تسلل السارق السوري الجنسية لمنزل الفنانة، وتهديده لفادي، حتى تمكن الأخير من قتله بالرصاص، ظهر فيه الحراس الثلاث بشكل أثار الكثير من التساؤلات، حيث لم يحاول أي منهم ملاحقة السارق أو مساعدة الهاشم في مواجهته مع المتسلل لمنزله، وتدور أقاويل حالياً في القضية حول تورط أحد العاملين في منزل النجمة اللبنانية بالقضية، وهي الشكوك التي قد تقلب موازين القضية، وستكشف التحقيقات حقيقتها أو نفيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن نانسي عجرم تزوجت من فادي الهاشم الذي يكبرها بـ14 عاماً بعد قصة حب جمعتهما عام 2008، وقد رُزق الزوجين بثلاث بنات، هن «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011، والأخيرة «ليا» فبراير 2019.