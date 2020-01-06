شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يكشف طقوسه قبل غنائه.. وأنغام تتألق بمهرجان الرياض.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإعلامية بوسى شلبى، عن بعض الطقوس الخاصة لأمير الغناء العربى هانى شاكر، قبل صعوده على المسرح لإحياء الحفلات الغنائية، حيث سجلت مع النجم الكبير مقطع فيديو أثناء استعداداته الأخيرة داخل غرفته بالمملكة العربية السعودية، قبل دقائق من إحياء حفله هناك ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود.

وقالت بوسى شلبى، للنجم هانى شاكر "إحنا اقتحمنا دلوقتى (السويت) عند أمير الغناء العربى عاوزين نعرف الطقوس.. دقائق خلاص ونطلع على المسرح.. قولنا نقتحم نشوفك بتعمل إيه"، فيما رد أمير الغناء العربى، "صباح الورد.. دعواتك.. الطقوس ببقى متوتر شوية بس غصب عنى طبعًا.. منزلتش خالص بالنهار مريح وبشرب حاجات دافية وكمان عشان الجو.. وامبارح بالليل تخوفت إنى أنزل.. بس الحمد لله المسرح مقفول.. والحقيقة الناس هنا بسم الله ما شاء الله عليهم كل شىء موجود ومتاح وسهل جدًا يغيروه وبعد اللى حصل إمبارح نقلوا على مسرح مقفول".

ويشار إلى أن الفنان هانى شاكر، توجه الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل فنى ضخم ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، مع الفنانة أنغام، الذى انطلق مساء الأحد، ويتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

الفنان هانى شاكر، نشر أثناء رحلته إلى السعودية، صورًا له، وعلق عليها – آنذاك - "صباح الفل على أحلى جمهور فى الدنيا.. جمعة مباركة عليكم يارب.. فى الطريق إلى الرياض لتجهيزات مهرجان الرياض للعود مع مدير أعمالى تامر عبد المنعم".

يأتى هذا فيما يستعد أمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، لتحضير أغنية سينجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل عنها حتى الآن، كما أحيا أمير الغناء العربى هانى شاكر واحدة من أرقى سهرات ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم شاكر عدد كبير من أغانيه منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح" للعندليب وغيرها.

يذكر أن النجمة أنغام، حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.

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كما تألقت الفنانة أنغام، فى حفلها الذى أقيم، السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونشرت مجموعة من الصور للحفل الذى ضم النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى وسط ديكورات حفل سمرات شتاء الرياض الذى تميز بالأسلوب السعودى.

كذلك، أحيت الفنانة أنغام، فقرتها الغنائية ضمن حفل مهرجان الرياض للعود، والتى سبقت الفقرة الغنائية للنجم هانى شاكر، وقد أطلت على الجمهور بفستان أحمر، وأدت باقة متنوعة من أغانيها المميزة.



هانى شاكر يستعد لحفله فى السعودية



هانى شاكر



بوسى شلبى مع أنغام وزوجها أحمد إبراهيم