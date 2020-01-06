شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يشارك فى حفل مهرجان المجاز مع أدهم نابلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الأردني العالمي عزيز مرقة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان المجاز بالشارقة بالإمارات، بمشاركة المطرب أدهم نابلسي، يوم الجمعة ال موافق31 يناير الجاري،ويقدم مرقة توليفة غنائية من أبرز أغانيه ذات طابع العاطفة المفرطة والرومانسية فى أغلبها، مثل "يابنت الناس" و"هي" و"مين قالك" و"ياباي"، مع العرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "الله غالب".

كما تعيده هذه الحفلة إلى الساحة الموسيقية البديلة فى القاهرة بعد فراق دام أكثر من 11 شهرًا منذ آخر زياراته لمصر نهاية فبراير الماضي، ضمن مشاركته في حفل غنائي ضخم مع نجم الراب مروان بابلو، نجم الراب أيضا ابيوسف.

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وقدم عزيز عدد من أغانيه المميزة والمحببة لدي الجمهور،" ما في منك "،" يا بنت الناس " ،"بحكي لحالي" وغيرها، وقام بتقديمها بمصاحبة البيانو بالإضافة إلي" جاني جاني " لحكيم والتي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة حتي ختام فقرته.

عزيز مرقة مغنى ومنتج ومؤلف موسيقى أردنى، اشتهر بتقديمه نوعية موسيقى الراز، خليط موسيقى يجمع بين مزيكا الروك والجاز مع لمسة الموسيقى العربية، وحقق نجاحًا جماهيريًا بأشهر أغانيه "بنت الناس" و"ياباى" و"هى"، وانتهى مؤخرًا من تحضير مشروع ألبومه الموسيقى الجديد، والذي يقدم خلاله تجربة أول ألبوم "فى آر" فى العالم العربى.

يشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح فى ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربى محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وألفنان الإماراتى حسين الجسمي، وألفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، وألفنان الكويتى نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقى ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.