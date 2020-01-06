زوج نانسي عجرم في موقف قانوني حرج... القتيل اصيب ب ١٦ طلقة

أكدت مصادر قضائية أن الشاب الذي اقتحم فيلا نانسي عجرم، قتل ب١٦ طلقة، وأن المسدس الذي كان يحمله كان مزيفا، الهدف منه إشاعة الخوف فقط.

وأكدت المصادر أن فادي الهاشم زوج نانسي، لم يكن يعرف أن المسدس خلبي.

ولا يزال فادي موقوفا، ولا يتوقع ان يخرج خلال الساعات المقبلة، خصوصا ان التحقيقات معه لا تزال جارية

نقابة أطباء الاسنان تدعو لعودة الهاشم إلى عائلته:

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أعربت ​نقابة أطباء الأسنان​ في لبنان- بيروت، في بيان، عن أسفها

للحادث الذي تعرض له الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وعائلته، معلنة "تضامنها معه ووقوفها الى جانبه وتقديم الدعم الكامل له".

وشكرت ​القوى الأمنية​ على "حسن المعاملة التي قدمتها للدكتور الهاشم"، متمنية على السلطات القضائية "عدم توقيفه والافراج عنه لعودته إلى عائلته سريعا في هذا الظرف الدقيق بما انه كان في حالة الدفاع عن النفس".

وكانت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت قرارا بتوقيف الدكتور فادي الهاشم، اثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق من التابعية السورية دخل فيلته فجر اليوم في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

المقربون من نانسي وفادي أكدوا أنها اصيب جراء شظية بعد تبادل إطلاق النيران، وأبدت العائلة تفهمها لتوقيف فادي يومين على ذمة التحقيقات، وأن القانون سيأخذ مجراه بانتظار الإفراج عن فادي.