كتب امير فتحي في الاثنين 6 يناير 2020 02:55 صباحاً - انتشر مقطع فيديو جديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للثنائي الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني. وظهر عمرو دياب ودينا الشربيني في الفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية “قمرين” الخاصة بعمرو دياب، خلال ‏إحدى السهرات الخاصة.‏ وكان الهضبة عمرو دياب قد أحيا حفلا فنيا بالغردقة على هامش الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه مثل الليلة، يتعلموا، قدام مرايتها، يوم تلات، تحيرك، أحلى وأحلى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان معا في سهرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.