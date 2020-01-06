ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها مع نجلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بعيد ميلادها مع نجلها الشاب خالد علوي.

ليلى شاركت محبيها في فيديو من الحفل الذي أقيم بالمنزل، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يارب نحتفل دايماً مع بعض».

خالد فاجأ ليلى علوي بقالب من التورتة، وغنى مع والدته بهذه المناسبة، وبدت الفنانة سعيدة، وتلقت عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها الذي هنأها بهذه المناسبة عبر حسابها الخاص.

كما تلقت ليلى علوي عدد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها من قبل صديقاتها بالوسط الفني ومنهم يسرا، هالة صدقي، إلهام شاهين، لبلبة، رانيا فريد شوقي، وحنان شوقي.

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ليلى من مواليد 4 يناير عام 1962، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 58، وهي واحدة من جميلات السينما، وقدمت في الثمانينات أعمال مهمة ومنها: «غرام الأفاعي، تفاحة، يا مهلبية يا، خرج ولم يعد»، وغيرها.

ليلى علوي تنتظر عرض فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»، وهو العمل الذي تعود به للسينما منذ آخر أعمالها «الماء والخضرة والوجه الحسن».

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «هي ودافنشي» مع الفنان خالد الصاوي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2016.