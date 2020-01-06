ما قدرات الصاروخ الذي قضى على الإرهابي قاسم سليماني ورفاقه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الأرض كانت الساعة تشير إلى قرب انتصاف الليل في بغداد، والأجواء تسير بوتيرة عادية في مطارها الدولي، ولكن سرعان ما تصاعدت الأجواء بشكل مفاجئ وسط ترقب لوصول شخصية مهمة، في زيارة لم يكن مخططا لها.

وظهر في صالة استقبال المطار أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي، رفقة بعض قيادات المليشيات، الذين أتوا خصوصا لاستقبال الضيف القادم من لبنان على متن طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام.

وفي السماء كانت الطائرات الأمريكية المسيرة تتهيأ لاستقباله بحرارة بالغة ولكن على طريقتها الخاصة، تنفيذا للقرار الذي تم اتخاذه مسبقا وصدق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا.

وبعد وصول الضيوف المهمين استقل الجميع مركبتين متجهين إلى المدينة، وحينها انهمرت صواريخ الكاتيوشا، وحدث ما سيغير الوضع في منطقة الشرق الأوسط ويقلب موازين القوى.

أسفرت الضربة الجوية الأمريكية عن مقتل قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس الإيرانية، رفقة أبومهدي المهندس وآخرين.