الدكتورة خلود بفيديو نادر من طفولتها.. هل اختلفت ملامحها كثيرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود فيديو نادرا لها خلال وقت طفولتها كان عبارة عن لقاء قديم مع الطفلة خلود، وشبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيه ببناتها وبالأخص ابنتها "ليليان".

الدكتورة خلود بينت بتلقائية منها فرحتها الكبيرة بعثورها على هذا الفيديو النادر لها، وكشفت عن أن تلك الفترة كانت في المرحلة الابتدائية وظهورها كان في برنامج مسابقات وتلوين للأطفال مع الإعلامية الكويتية "ماما أنيسة".

سعادة خلود بالفيديو أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على جمال خلود الطفلة، واختلاف كبير بين شكل الدكتورة خلود وهي صغيرة وبينها وهي كبيرة، مؤكدين وجه الشبه الكبير بين طفولتها وبناتها الآن وخاصة ابنتها "ليليان".

وكانت خلود قد أصيبت بوعكة صحية مؤخرا حينما نشرت صورا لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، مشيرة إلى أنها "أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها".

وأوضحت خلود سابقا أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.

وعادت خلود لتطمئن جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي بعد الوعكة الصحية التي مرت بها، حين غادرت المستشفى شاكرة كل من ساندها خلال وعكتها الصحية، ونشرت صورة تجمعها بزوجها الموديل الأردني أمين من خلال جلسة تصوير عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“ وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "مشكورين على سؤالكم وخوفكم علي.. أنا صرت وايد أحسن الحمد لله".

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وأثارت خلود منذ بضعة شهور، جدلا كبيرا بنشرها صورا لها مع أطفالها خلال رحلتها إلى جزر المالديف، متهمينها بالتباهي واستعراض الغناء الفاحش، حيث ظهرت في إحدى الصور هي وأطفالها الأربعة.

وكان اللافت في الصورة هو وجود 4 خادمات معهم بعدد أطفالها الأربع أي لكل طفل عاملة خاصة به، وهو ما لفت نظر المعلقين.

ولدى خلود أربعة أبناء، هم خلود الصغيرة، وتوائمها الثلاث خالد وليان وليليان.