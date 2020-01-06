شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يمازح "فهمى" بصورة وتعليق: "أينعم هو مجنون ومجننا بس قلبه طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، الفنان أحمد فهمى، بصورة تجمعهما معًا، حيث نشرها نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها، "أينعم هو مجنون ومجننا بس قلبه طيب".

ويشار إلى أنه قبل يومين، كان قد واصل الفنان أحمد فهمى، السجال بينه وبين زوجته هنا الزاهد، على السوشيال ميديا، حيث لا تنقطع وصلات السخرية بينهما على الصور التى يشاركونها مع جمهورهما، فبعد أن نشرت هنا الزاهد، صورة لهما يوم الخميس الماضى، وعلقت عليها: "سنة ميلادية سعيدة يا قردى، شكلك كفتة باللبن"، تلت هذا بنشر صورة جديدة لها، السبت، عبر حسابها على إنستجرام، فيما مازحها فهمى، بتعليقه: "ايه دا.. طلعتى مش وحشة والله".



أحمد حسن يمازح أحمد فهمى

صورة الفنانة هنا الزاهد، لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث جمعت ما يزيد عن 550 ألف إعجاب منذ نشرها وحتى الآن، كذلك التعليق الساخر من أحمد فهمى، على صورة زوجته، لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ويشار إلى أن تعليق أحمد فهمى، يبدو وكأنه رد فعل للسخرية السابقة من زوجته، ليلة رأس السنة، حيث نشرت فى هذا اليوم صورة لهما عبر فيس بوك، وشبهت زوجها أحمد فهمى بـ"القرد"، ومازحت هنا زوجها أحمد، وقالت تعليقا على الصورة: "سنة ميلادية سعيدة يا قردى، شكلك كفتة باللبن"، الأمر الذى تحول إلى رد متبادل بين هنا وحماتها ليلى العطار والدة أحمد فهمى، حيث علقت والدته وقالت "دا حبيبى"، لترد عليها هنا "مختلفناش بس هو فى الصورة كفتة"، لترد عليها ليلى "بنت برضه حبيبك".

Advertisements



أحمد حسن وأحمد فهمى

فى سياق متصل، لا تخلو مشاركات الفنان أحمد فهمى من القفشات الكوميدية على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة له بنيو لوك جديد وعلق، قائلاً "جامد أوى أنا الحمد لله.. أحلى حاجة فى الدنيا الغرور"، مما أثار الكثير من جمهوره الذين قاموا بالتعليق، كما علق عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد، حيث كتبت: "هموت"، بينما اكتفى كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، والفنان سليمان عيد بالتعليق من خلال الإيموشن.

وشارك فهمى، جمهوره بصورة من قبل، عبر حسابه الشخصى، وهو فى لوك جديد يرتدى بنطلون يظهر فيه وهو "رافع رجل ومنزل التانية"، وسرعان ما كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد تعليقها على الصور: "أنا أفضل مصورة على الأطلاق"، مما أثار التعليقات من قبل الفنانين ومتابعيه، وكتب أحد المتابعين "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسى أشوفك لابس بيجامة على بعضها يا فهمى".

يشار إلى أنه قبل أيام، كان قد سخر أحمد فهمى من تعليق إحدى متابعات الفنان عمرو يوسف على إنستجرام، فبينما هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، متمنيًا له المزيد من النجاح والتقدم، حيث نشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها: "مبروووووووك جامد"، رد عمرو يوسف على تهنئته: "حبيبى أخويا أنت اللى جامد"، ووبعد تعليق إحدى المتابعات، على البوستر، التى قالت: "حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونة"، رد عليها فهمى، "وأنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".