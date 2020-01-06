شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زوى دويتش بإطلالة ساحرة من اللون الأصفر بحفل الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة الشابة زوى دويتش بإطلالة ساحرة من اللون الأصفر على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ 77 والذى يقام فى بيفرلى هيلز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما سبق وحضرت كل من المغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج و ريان سيكريست و جو ألوين.

ومن المقرر أن يقدم الليلة فقرات حفل Golden Globe Awards نجم الكوميديا البريطاني ريكي جرفيس الذي يمتلك خفه ظل ميزته عن الكثير من نجمات جيله ، و هي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها ريكي حفلا للجولدن جلوب بل هي المرة الخامسة .

Advertisements

فيما تتسلم المذيعة الشهيرة إلين دي جينريس جائزة " Carol Burnett Award " ، و ويأتي تكريمها بهذه الجائزة لمساهماتها البارزة في التلفزيون و صناعة الترفيه لسنوات طويلة ، حيث تعد المذيعة البالغة من العمر ( 61 عام ) واحدة من أشهر المذيعات فيس العالم و يحظي برنامجها " ellen degeneres show " بنسبة مشاهدة عالية.

وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى وهو مالك الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب، والأوسكار والـ BAFTA العام الماضي كـ أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم bohemian rhapsody.وفي عام 2016، حصل مالك البالغ من العمر 38 عامًا، أول جائزة جولدن جلوب وإيمي، عن دوره " إليوت أندرسون " في المسلسل الشهير Mr Robot.

أما عن الممثل المصري العالمى الصاعد رامي يوسف، قـ تم ترشيحه لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى عن دوره في المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، ويعد المسلسل من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف، يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.