فن ومشاهير

سباحة وحب وقبلات.. نرمين الفقى وقعت فى غرام الدولفين بجلسة تصوير جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهور عبر حسابها الخاص على إنستجرام، وفى آخر إطلالتها الرائعة، خضت الفنانة نرمين الفقى، لجلسة تصوير وهى تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات، فيما قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".

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نرمين الفقى تسبح مع الدولفين

 

ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقاءها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.

نرمين الفقى تقع فى غرام الدولفين
نرمين الفقى تقع فى غرام الدولفين

 

ويشار إلى أنها قبل نهاية العام 2019، نشرت نرمين الفقى، جلسة تصوير متميزة، تألقت فيها بفستان قصير، حيث حازت الصور على آلاف الاعجابات من المتابعين، وطالبوها بالمزيد من الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية، ولم تعلق نرمين الفقى حينها على الصور بأى كلمة، ولكنها اكتفت بهاشتاج "الكريسماس"، فقط.

 

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

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نرمين الفقى تحتضن الدولفين

 

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الدولفين يسبح مع نرمين الفقى

 

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الدولفين يقبل نرمين الفقى

 

وفى نوفمبر 2019، احتفلت الفنانة نرمين الفقى، بالانتهاء من تصوير الحكاية الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، وذلك بنشرها صور على حسابها الشخصى "فيس بوك" وعلقت عليها: "النهاردة كان آخر يوم تصوير حلقة ما يطلبه المستمعون من مسلسل نصيبى وقسمتى".

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نرمين الفقى تقبل الدولفين

 

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سعادة نرمين الفقى بقبلات الدولفين

 

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نرمين الفقى فى سعادة غامرة بقبلات الدولفين

 

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نرمين الفقى تمسك بالدولفين

 

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نرمين الفقى تسبح بجوار الدولفين

 

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نرمين الفقى تجرى تمرينات للدولفين

 

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