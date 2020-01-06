شكرا لقرائتكم خبر عن ملامحها متغيرتش.. زينة تحتفى بصورة قديمة لها من 11 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة زينة، بصورة قديمة لها تعود للعام 2009، أي قبل 11 عامًا، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد لاقت الصورة تفاعل من جمهور زينة، حيث جمعة ما يزيد عن 16 ألف إعجاب في وقت قصير منذ نشرها، فيما قالت الفنانة زينة في تعليقها على الصورة: "أهلًا.. صورة من 2009".

ويشار إلى أن الفنانة زينة، كانت قد احتفلت في نهاية شهر ديسمبر الماضى، بطرح فيلم "الفلوس" بدور العرض، بطولة تامر حسنى وعدد كبير من النجوم، حيث كان الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، العرض الأول الخاص بحضور صناع العمل الفنى فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، من ضنهم الفنان على ربيع، والذى هنأ الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد بطريقته الكوميدية المعهودة، ونشرت زينة صورا خلال تواجدها فى دور العرض برفقة عدد كبير من الفنانين، وعلقت قائلة: "الحمد لله فيلم الفلوس حاليا بجميع دور العرض".



صورة للفنانة زينة رضا قبل 11 عاما

وكان قد انطلق، العرض الخاص لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، يوم 24 ديسمبر الماضى، بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث تواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.

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وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضًا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.



الفنانة زينة

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من، الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019، خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.