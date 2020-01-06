شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليدى جاجا تتسبب فى بكاء أوبرا وينفرى بأول حلقات برنامجها.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المذيعة العالمية أوبرا وينفرى، رؤيتها 2020 "Your Life In Focus Tour"، يوم السبت، فى فلوريدا، وكانت الضيفة الأولى فى برنامج أوبرا وينفرى البالغة من العمر 65 عامًا، هى النجمة ليدى جاجا، البالغة من العمر 33 عامًا، وقد كشفت ليدى جاجا، خلال الحوار عن إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرضها للاغتصاب مرارًا وتكرارًا فى سن 19عامًا، ما جعلهما يدخلان فى نوبة بكاء معًا.

كشفت ليدى جاجا، التى تعانى من الألم العضلى الليفى، أنها حتى أثناء المحادثة التى استمرت ساعة كانت تعانى من "ألم وجهًا لوجه" - وفقًا لما قالته رولينج ستون – وأضافت "من المثير للاهتمام حول هذا الأمر هو أننى وجدت من خلال أبحاث الطب النفسى العصبى وعلاقتى مع أطبائى أن "فيبروميالجيا" يمكن علاجه من خلال علاج الصحة العقلية.. الصحة العقلية هى حالة طبية، يجب أن تعامل كحالة طبية.. لا ينبغى تجاهلها".

وواصلت نجمة The A Star Is Born، التى ظهرت بشعر وردى ساطع وملابس سوداء، الكشف عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب بشكل متكرر عندما كانت لا تزال فى سن المراهقة، وقالت "لقد تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا عندما كان عمرى 19 عامًا، كما أننى أصبت بـ"اضطراب ما بعد الصدمة كنتيجة للاغتصاب وعدم معالجة هذه الصدمة أيضًا".

وأضافت، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "أصبحت فجأة نجمة وكنت أسافر حول العالم متجهة من غرفة فى فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ولم أتعامل معها مطلقًا، ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق فى جميع أنحاء جسمى بالكامل التى تحاكى المرض الذى شعرت به بعد أن تعرضت للاغتصاب".

وفى فيديو IGTV بعد الدردشة على خشبة المسرح، شوهدت أوبرا وهى تبكى وهى تبحث عن ليدى جاجا، وقالت "لقد كنتى مذهلة للغاية.. كنت جيدة جدا كنت ضعيفة جدًا، كنت حقيقية جدًا، لم أستطع حتى أن أصدق أنك كنت تفعلى ذلك"، وبينما كانت ملكة برنامج الحوارات تتحدث عن كل تلك الأشياء الدافئة والقليلة، لم تستطع ليدى جاجا إلا أن تبكى، وذلك وفقًا لمقطع الفيديو الذى نشرته أوبرا وينفرى عبر حسابها على إنستجرام، لافتة إلى أن الحوار سيذاع بالكامل، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير 2020.

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وأضافت أوبرا وينفرى، "لقد كنتى جيدة جدًا، قوية جدًا، لذا أنتى جيدة جدًا.. شكرا لك على القيام بذلك بالنسبة لى"، فيما ردت ليدى جاجا: "بالطبع، هذا ما يحدث عندما تكون بحضور ملاك"، وقد واصل الثنائى الثناء على بعضهما البعض.



أوبرا وينفرى تبكى أثناء مقابلة ليدى جاجا



أوبرا وينفرى تحتضن ليدى جاجا



أوبرا وينفرى وليدى جاجا



ليدى جاجا تبكى أثناء مقابلة أوبرا وينفرى



ليدى جاجا ضيفة فى برنامج أوبرا وينفرى