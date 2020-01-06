شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا رئيسة التحرير تكشف عن عدد مؤثر لجريدة بعنوان "نقطة ضو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت المطربة اللبنانية إليسا، مرة أخرى لعدد جريدة النهار اللبنانية، الذى تخوض خلاله تجربة صحفية خاصة تترأس خلالها تحرير الجريدة في هذا العدد، ونشرت ملكة الإحساس مقطع فيديو أثناء حوارها مع الصحفى جورج موسى، وعلقت على الفيديو، "فى قصص لما نكتبها بتخفف من وجعها.. قريبًا مع "النهار" عدد مؤثر كتير من قصصكن.. نقطة ضو".

ويشار إلى أن المطربة اللبنانية إليسا، خاضت تجربة صحفية بالتعاون مع جريدة النهار اللبنانية، وذلك فى عدد خاص للجريدة، حيث تولت ملكة الإحساس رئاسة تحريرعدد خاص من جريدة النهار اللبنانية، ويشمل هذا العدد مجموعة من القصص الملهمة والتجارب فى حياة إليسا، حسبما سبق وذكر الصحفى جورج موسى من جريدة النهار.

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وتطلق جريدة النهار بالتعاون مع ملكة الاحساس إليسا عددها الخاص برئاسة تحرير النجمة التى شكلت خلال مسيرتها الفنية أيقونة ملهمة لجيل كامل من الشباب وسخرت تجاربها الشخصية والإنسانية خدمة للمجتمع، فكانت النجمة الأكثر تأثيرًا وتغييرًا لعدد من القضايا لعل أبرزها وضع تجربة مرضها أمام العامة لتكسر حاجز الصمت والخوف، وذلك وفقًا لما نقلته الصحف اللبنانية.

وسبق أن نشرت إليسا، في نهاية العام 2019، مقطع فيديو خلال زيارتها لمقر جريدة النهار اللبنانية، والتى تسلمت خلالها أوراق العدد الخاص برئاسة تحريرها، حيث تستعد النجمة اللبنانية لإطلاق عدد إنسانى بالتعاون مع جريدة النهار، وتعيش إليسا مع جريدة النهار تجربة إنسانية واجتماعية تفاعلية فى هذا العدد، وفى تعليقها فى الفيديو، قالت إليسا "تجربة فريدة وعدد خاص أطلقه قريبًا مع النهار، والأمانة وصلت".



إليسا فى عدد خاص مع جريدة النهار اللبنانية

ويذكر أن إليسا سبق وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر: "مشروع إنسانى إعلامى ووطنى بعدد استثنائى مع صحيفة النهار.. قريبًا"، وكانت أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، مطلع شهر ديسمبر الجارى، عن تعاونها مع جريدة النهار اللبنانية، فى عدد خاص للجريدة الفترة المقبلة، وكتبت على صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام": "كل واحد عنده قصة وناطرين نقرأ عنها بعدد خاص من النهار، ابعتو قصصكن لنتشارك سوا ونكون كلنا عم نشارك بالعدد ونعيد الأمل من خلال تجارب بعض".