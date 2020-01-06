شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تتعاون مع ملاك عادل ومدين فى كليب جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مروي اللبنانية لتصوير كليب جديد، بعنوان"رزقي" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع الموسيقى عمر عبد الفتاح، وإخراج أحمد نور، ومن المقرر أن يتم تصويرها بالأيام المقبلة حتى يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

كما تتعاون مروي بمشاركة المطرب حجازي متقال، لتقديم دويتو جديد على طريقة الفيديو كليب يحمل اسم "بنت ناس"، وهي من كلمات بينو، وألحان سلامه علي، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ، كما شاركت مروي جمهورها في ليلة رأس السنة أكثر من حفل، الأولى حفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشارك معها المطرب محمد فؤاد وأحمد سعد، واختمت حفلاتها ليلة رأس السنة مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والفنانة دينا في أحد الفنادق بالقاهرة، وقدمت مروى خلال حفل عدد من أغنيناها الشهيرة وهى " ام نعيمه".

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من ناحية أخرى بدأت مروى المشاركة خلال الأيام الماضية بمسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبدالحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضي، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح، وسوف تستأنف عرضها خلال أيام.

وتجسد مروي من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التي تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهي في نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك فى مؤسساتها الوطنية الكبرى، وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها وقياداتها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة وهى الفنون بأنواعها مع الإعلام المستنير الهادف.