شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب شادى الأمير بعد الحكم على زوجته: أناشد الجهات المعنية بنقل الحضانة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب شادي الأمير الشهير إعلامياً بوالد "طفلي السلم"، بعد الحكم على زوجته من قبل محكمة جنح طنطا بالحبس 6 أشهر، إنه طالما تم إثبات إهمال زوجته، يجب أن تنقل الحضانة له، فما مصير الأطفال على مدار ستة أشهر وهي مدة الحبس، متسائلاً: "أين سيذهب الأطفال؟".

وناشد المطرب الجهات المختصة فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "الحدث"، بأن تنقل حضانة الاطفال له رغم أن الحكم ابتدائي، وقد يتطور إلى نهائي، فوفقاً للقانون يتم نقل الحضانة لجدة الأطفال لوالدتهم وهي ترفض ذلك، مردفاً: "أنا أريدهم الآن حتى لايتم إلقاؤهم مجدداً على السلم"، وتابع قائلاً: "إذا كان دور الأب في القانون هو الإنفاق والأم الحضانة فما مصير الأطفال الآن؟".

وكشف أن زوجته عندما أنجبت الطفل الثاني طلب منها كأي زوج بأن يتسلم خطاب المستشفى لتسجيل الطفل فامتنعت، لافتاً إلى أنه أقام دعوى قضائية لاستراداد الحضانة بسبب إهمالها لكنه فوجئ بأن القانون يخول لوالدة زوجته بحضانة أطفاله.

وكانت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، قضت بمعاقبة "سها السيد عيد" زوجة المطرب الشعبى شادى الأمير، بالحبس 6 شهور بتهمة الإهمال فى رعاية طفليهما "شادى" 3 سنوات، "يازن" 3 شهور بعد واقعة الأهمال التى تعرض لها الطفلين بتركهما على السلم لعدة ايام فى البرد بسبب خلافات بينها وبين زوجها.

وفى السياق ذاته، تنظر محكمة الأسرة ثان طنطا بمحافظة الغربية، يوم الثلاثاء 14 يناير الجارى أولى جلسات قضية اثبات نسب الطفل "يازن" 3 شهور لوالده المطرب الشعبى "شادى الأمير"، بعد رفضه إثبات الطفل بسجلات المواليد منذ ولادته، رغم الحاح زوجته سها السيد عيد عليه لتسجيله إلا أنه رفض ذلك.

كما تنظر محكمة الأسرة ثان طنطا، جلسة طلاق سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير فى القضية المرفوعة من الزوجة ضد المطرب تطلب فيها الطلاق منه.

وحددت المحكمة جلسة 28 يناير لنظر القضية مع طلب المطرب الشعبى لحضور جلسة الطلاق.

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كان بلال عادل محامى الزوجة قد تقدم بدعوى طلاق من المطرب الشعبي، أمام محكمة الأسرة، بعد إصرار الزوجة على الطلاق منه، لسوء معاملته لها، وعدم رعايتها هى وطفليها، واستحاله العيش معه.

وكانت محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية قد قضت بمعاقبة المطرب الشعبى شادى الأمير بالسجن لمدة عامين وكفالة ألف جنيه فى القضية المرفوعة ضده من زوجته سها السيد تتهمه بتبديد قائمة منقولات الزوجية.

وقرر المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، فى وقت سابق إخلاء سبيل سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير، بضمان محل إقامتها، فى قضية ترك طفليهما على السلم لعدة أيام والإهمال فى تربيتهما.

وأكدت تحريات المباحث التى أجراها ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، صحة واقعة قيام المطرب شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد لطفليهما وهما "شادى" 3 سنوات، و "يزن" 3 شهور على سلم المنزل بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

كما كشفت التحريات عن قيام الأب والأم بترك الطفلين على السلم عدة أيام فى البرد والإهمال فى رعايتهما حتى أصيبا بحالة إعياء شديد، وقامت جارتهما برعايتهما وتسليمهما للنيابة العامة.

وكانت الأم قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذى حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبى سيحضر لاستلامهما لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا.