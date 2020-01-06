شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تكشف سر "قلة نوم" تامر حسنى وحقيقة خلافها مع مى عز الدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، أنها غير نادمة على التضحية بمستقبلها الفنى من أجل زوجها الفنان تامر حسنى، وقالت بسمة، فى تصريحات إعلامية، "بشوف نجاحى فيه ونجاح ولادنا فيه.. تامر مش بينام.. الكلمة الوحيدة على لسانه (مش عايز أموت من غير ما يكون أولادى سعداء وفخورين بيا)".

وعن تدخلها فى اختيار نجمات أعماله الفنية وحقيقة خلافها مع مى عز الدين، قالت بسمة بوسيل، "أولًا الشخصيات اللى تامر بيختارها فى الأفلام بتاعته أنا مليش دعوة بيها عشان أنا وتامر بنحترم بعض فى موضوع الشغل.. فمثلًا لو مى لايقه على دور يبقى لازم مى تعمل الدور ليه أنا هبقى عايزه مثلًا حد تانى يعمل دور وواحدة مثلًا مثالية فى الدور ده.. ما ده شغل جوزى ومستحيل أبقى عاوزه أبوظه.. ثانيًا أنا بحب مى.. ثالثًا الفيلم اللى كان تامر بيعمله هو ومى مش هو اللى دخلوه دلوقتى أساسًا".

وأضافت "الناس متلخبطين فى الموضوع ومش فاهمين.. فبيتكلموا بس.. هما أجلوا الفكرة اللى هما عاوزين يعملوها ودخل تامر فيلم تانى مع حد تانى ولسه فى أفلام تانية جايه كتير فيعملوا حاجات مع بعض.. بس الناس على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم بس ومش بيبقوا عارفين بيحصل إيه فى الحقيقة وأنا بصراحة يعنى على فكرة بيتقال عليا كلام كذب ومش بهتم".

ويتعاون تامر حسنى مع زوجته بسمة بوسيل، حيث تهتم بملابس وشكله الذى يظهر به فى ‏الحفلات أو البرامج أو الأعمال الفنية‎، وسبق أن كشف تامر حسنى أنه من الممكن أن تقوم بسمة بإخراج فيديو كليب له قريبا، لكنه رفض الإفصاح عن أى تفاصيل، وعن عودة بسمة للغناء بعدما قدمت أغنياته بصوتها، قال إنهما يفكران فى تقديم أغنية للأطفال، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

ويشار إلى أن الفنانة بسمة بوسيل، ودعت العام 2019، بالتقاط آخر صورة لها فى العام المنصرم، خلال تواجدها فى أبوظبى، وشاركت بسمة صورتها مع الجمهور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "أبوظبى.. أخر صورة من 2019"، وسبق أن عبرت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى، قبل أيام، عن حزنها لوفاة كلبتها "بيلا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة صور لها، مصحوبة بتعليق: "ارقدى فى سلام بيلا، سوف أفتقدك كثيرا"، كما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وحرصوا على مواستها ومن بينهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

ويذكر أنه بينما يخطف النجم تامر حسنى، الأضواء خلال الفترة الحالية خاصة بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتسجيله أكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم على أكبر لائحة تأييد جدرانية فى العالم داخل مارينا مول أبو ظبى، إضافة إلى عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، فى دور السينما المصرية والعربية، فقد سبق وكشف الفنان تامر حسنى، عن تفاصيل جديدة عن أول مشروع عمل فنى سيجمعه مع زوجته بسمة بوسيل، حيث عقد معها اتفاق على الهواء مباشرة خلال استضافتهما فى برنامج "ET بالعربى".

وقال تقرير برنامج "ET بالعربى" – الذى نشر قبل 10 أيام - فى تقديمه للفنان تامر حسنى، "الحب بين تامر حسنى وزوجته يخطف لأنظار على السوشيال ميديا سواء بالصور أو الفيديوهات التى تنتشر لهما معًا، كما أنها جزء مهم فى حياته المهنية ودائمًا ترافقه فى سفرياته وتختار له الإستايل الذى يناسبه"، فيما عرض مقطع فيديو بصوت بسمة وهى تلتقط صور لجاكيت، قالت إنه هدية من تصميمها لزوجها تامر.

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بسمة بوسيل

من جانبه، قال تامر حسنى، "بسمة بحب دايمًا أعلمها كل حاجة هى من فترة كده جايه بتقولى أنا حاسه كده كأنك بتعمل تامر حسنى صغير كده.. قولتلها أنا فعلًا بعمل كده أنا بحبك وعايز كل حاجة عندى كويسة أديهالك.. وهى بتكلمنى وبتناقشنى فى حاجات فى شغلى ممكن تاخد بالها وناس خبرة سنين مش بتاخد بالهم".

وأضاف تقرير "ET بالعربى"، "هو أول المشجعين لها عندما قررت دخول عالم الإخراج، فيما قال تامر حسنى، "قلتلها يا بسمة خدى كورس إخراج وبالاحتكاك اتعلمى واجتهدى.. هى مشيت المشاوير معايا وبقينا اتنين تامر حسنى فى البيت.. وآرائها فعلًا بتبقى صائبة جدًا لأبعد الحدود".

وكشف تامر حسنى خلال برنامج "ET بالعربى"، عن اتفاق مع زوجته بسمة بوسيل، لخوض عمل فنى جديد معًا، حيث قال لها على الهواء، "ممكن تخرج ليا أغنية قريب إن شاء الله لو هى توافق طبعًا"، ومازحها "معرفش لو وقتك يسمح ولا لاء.. عالهادى كده فى البيت يعنى وحبايب كده".

وتابع التقرير المصور، "بما إنه بيعمل "مينى" تامر من بسمة، فمن الممكن أن نراها بعد الإخراج بتمثل والأهم بتغنى.. وكل هذا تعد له من فترة"، ولفت تامر حسنى إلى أنه بالتعاون مع زوجته بسمة، يعدان لعمل آخر جديد، وقال "احنا بنفكر نعمل حاجة لولادنا.. فكرة حاجة للأطفال ممكن أعملها أنا وهى إن شاء الله"، فيما رفض كشف مزيد من التفاصيل.

وسألته المذيعة، "من بعد الكليب مع أسيل عمران، صار هناك حديث عن وجود تحضيرات لعمل بينكما، هل فى عمل على الأرض أم مجرد فكرة؟، فرد تامر حسنى، "فكرة.. أسيل مشروع فنانة بتغنى وبتمثل، فلازم يبقى اللى يجمعنا حاجة عاملة كده بعد اللى حصل فى نجاح "ناسينى ليه".. حاسس إن لازم نوع الفيلم ليه علاقة بالجزئين عشان نبقى طورنا.. وإن شاء الله قريب يبقى فى حاجة".

واستطرد التقرير "أكيد كل ده هيكون بعد ما ينتهى من تصوير فيلم "مش أنا" اللى هيكون من إنتاج أخوه حسام حسنى"، فقال تامر حسنى "هننتهى من التصوير قريب إن شاء الله خلال أسابيع، وهيشاركنى فى الفيلم الفنانة حلا شيحة فى أول عمل سينمائى لها بعد عودتها للتمثيل من 15 سنة، والفنان ماجد الكدوانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة شيرين"، مضيفًا أنه "صاحب قصة وسيناريو وحوار فيلم "مش أنا"، لافتًا إلى أن جزء من تصوير الفيلم سيكون فى بلد عربى، لكن لم يحدد هذا البلد حتى الآن.