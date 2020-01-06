شكرا لقرائتكم خبر عن ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم يسجل أغنية "سنجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي عدوية ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن احكي الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم وتوزيع الموسيقي ميدو مزيكا، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة.

وليست هذه هي الأغنية الأولى التي يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغاني الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"،" يا ابويا".. وغيرهما.

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المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة الشهر الماضي بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي، وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

يذكر أن آخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء، قائلا:"أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي".