محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" أول تعليق على حالتها الصحية بعد استئصال الرحم.
وكتبت: "شكرًا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي، ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي، أنا ماحبيت أشغل بالكن، حاليًا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير".
وتابعت سلطان: "وأنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر بحبكن كتير".
وخضعت سلطان مؤخرًا لعملية استئصال الرحم، تجنبا لمشكلات صحية في المستقبل، قبل أسبوعين، في أحد المستشفيات الخاصة، لكنها لم تعلن الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور عقب استئصال الرحم.. صفاء سلطان تبعث رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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