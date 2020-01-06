في أول ظهور عقب استئصال الرحم.. صفاء سلطان تبعث رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" أول تعليق على حالتها الصحية بعد استئصال الرحم.

وكتبت: "شكرًا من كل قلبي لكل ‏حدا سأل عن صحتي، ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي، أنا ماحبيت أشغل بالكن، حاليًا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير".‏

وتابعت سلطان: "وأنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله، واستفقادات الله رحمة، بدعواتكن صرت أحسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ‏بحبكن كتير".‏

وخضعت سلطان مؤخرًا لعملية استئصال الرحم، تجنبا لمشكلات صحية في المستقبل، قبل أسبوعين، في أحد ‏المستشفيات الخاصة، لكنها لم تعلن الخبر‏.