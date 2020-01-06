سارة سلامة في إندونيسيا ولاميتا فرنجية مع الكورة ...10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من جزيرة في إندونيسيا.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بـ"بدلة" سوداء مطرزة بالفصوص، وعلق :"دبي هل مستعدون".

نهال نبيل

نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويلا من اللون الأخضر ونظارة شمسية.

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نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية "قفازات" سوداء في يدها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية، وبجانبها "كرة قدم".

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس سوداء وشعر قصير.

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة" سوداء، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، وعلقت: "بالألوان الطبيعية ومازلت أفكر وأفكر، أفكر في تحدي جديد".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطارات، وعلقت " غيب عن عينيا ضيع من ايديا سيبني لعذابي لدموع عينيا".