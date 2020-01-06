بالفيديو| الإعلاميون يودعون نجوى قاسم بالدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي" بموقع تويتر، لقطات من جنازة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم في مسقط رأسها ببلدة جون اللبنانية.

وشهدت الجنازة توافد عدد من أصدقائها وزملائها الإعلاميين الذين ودعوا جثمانها بالدموع والدعوات.

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وتوفيت الإعلامية نجوى قاسم، إثر نوبة قلبية مفاجئة، أصابتها في شقتها في دبي يوم الخميس الماضي.

وكان جثمان الإعلامية الراحلة، قد وصل مساء الجمعة الماضية إلى لبنان من الإمارات حيث توفيت نجوى قاسم، يوم الخميس.

ونقل الجثمان بعد ذلك من المطار إلى قرية الواقعة في قضاء الشوف، في محافظة جبل لبنان، على بعد 13 كيلومترا من مدينة صيدا الساحلية.