نبيل الحلفاوي عن هدفي مروان: فرحتله بس عايزين مهاجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على هدفي مروان محسن. وكتب الحلفاوي: "فرحتله أوي، لكن ما زلت عند رأيي، محتاجين راس حربة له مواصفات الستريكر، وحتى هذا الحين نلعب بثلاثي هجوم (وممكن يكون مروان ضمنهم) لدينا وفرة من البدائل في هذا الخط. وتحتهم قفشة صانع لعب وتحته ديانج والسولية، هنسيطر على وسط الملعب ونحقق كثافة هجومية"؟

يُذكر أن الأهلي فاز على نادي "إف سي مصر"، 3-، وسجل للأهلي جونيور أجاي ومروان محسن (هدفان).

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