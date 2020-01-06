بالصور| النجوم في العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"، الذي أقيم في سينما مول مصر بمدينة السادس من أكتوربر، اليوم الأحد قبل ساعات من طرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

وشهد العرض حضور الفنانة حنان مطاوع بصحبة زوجها المخرج أمير اليماني، ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، كما حضر الفنان خالد النبوي، الفنانة درة، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عزت، الفنان مصطفى هريدي، المنتج حسين القلا.

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.