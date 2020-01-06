نادر عبدالله يشيد بموقف زوج نانسي عجرم: "دور بطولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الشاعر الغنائي نادر عبدالله، بما فعله فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دفاعا عن منزله وعائلته.

وكتب "نادر" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الحمد لله على سلامة الفنانة نانسي عجرم وعائلتها، وكل الدعوات بالأمن والستر لهم جميعا بإذن الله".

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وتابع: "كل التقدير والاحترام للدكتور فادي الهاشم على دوره البطولي في حماية عائلته وبيته، لقد فعل هذا الرجل ما تقتضيه صفات الرجولة والشهامة، في حفظ الله دائما وأبدا".

وهاجم أحد اللصوص فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقام زوجها بإطلاق الرصاص عليه، وبعدها صدر قرار بإيقافه والتحقيق معه، على خلفية ما حدث.