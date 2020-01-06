اتجاه ابنته للتمثيل ورأيه في زوجته وجدعنة إلهام شاهين.. حكايات ممدوح عبد العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير ممدوح عبدالعليم، الذي رحل عنا في 5 يناير 2016 إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركا تاريخا فنيا طويلا مع الفن المصري وذكريات رائعة مع الجمهور الذي تعلق به.

ولد "عبدالعليم" في 10 نوفمبر 1956، ومثل للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

حصل على درجة البكالوريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأ احتراف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، الضوء الشارد).

وفي السينما حقق العديد من النجاحات من خلال أفلام (العذراء والشعر الأبيض، بطل من ورق، كتيبة الاعدام، سمع هس، الحرافيش)، في عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تمامًا وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التلفزيونية.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنان ممدوح عبدالعليم:

دور نور الدمرداش في حياته

عمل الفنان ممدوح عبدالعليم في طفولته ببرامج الأطفال، حتى شاهده المخرج نور الدمرداش وأسند له دور بمسلسل "الجنة العذراء"، أمام النجمة كريمة مختار، بعدها ترك "ممدوح" الفن لفترة، وبعد عودته شابا قرر "الدمرداش" أن يمنحه دور البطولة في مسلسل "أصيلة".

رأيه في زوجته

في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، تحدث ممدوح عبد العليم عن حبه للعزلة والبعد عن الإعلام، مشيرُا إلى أنه شخص لا يتحدث كثيرُا بطبعه.

وأضاف الفنان الراحل، أن زوجته الإعلامية شافكي المنيري تحب الكلام باستمرار، ومن الممكن أن تستمر في الحديث معه عن يومها في العمل حتى صباح اليوم التالي، في حين يكتفي عند سؤالها له عن يومه بالرد "الحمد لله كله تمام".

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اتجاه ابنته للتمثيل

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في حفل إطلاق كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري، عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مع دار "نهضة مصر" إن هنا ابنة الفنان ممدوح عبدالعليم ستدخل عالم التمثيل، مشيرًا إلى أن هنا ممثلة جيدة وستكمل مسيرة والدها الراحل.

إلهام شاهين وتغيير ليالي الحلمية

قالت الفنانة إلهام شاهين، في حفل إطلاق كتاب "أيام في بيت المحترم" للإعلامية شافكي المنيري إنها في البداية رفضت العمل في الجزء السادس من ليالي الحلمية، بسبب وفاة المؤلف أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، لكن ممدوح أقنعها أنه سيحضر لها مع الكاتب أيمن بهجت قمر والمخرج مجدي أبو عميرة للحديث عن المسلسل؛ مشيرة إلى أنها انتظرت عبدالعليم ولم يأت فاتصلت بالمنزل فأخبروها بوفاته.

وواصلت، أن مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس أصعب عمل شاركت فيه، لأنها كانت في المسلسل تتحدث عن وفاة شخصية "علي البدري"، ولكنها كانت من داخلها تتحدث عن وفاة صديق عمرها ممدوح عبدالعليم، مشيرة إلى أنها رفضت أن يقوم أحد بدور "علي البدري" غير ممدوح عبدالعليم وتم تعديل السيناريو بوفاة شخصية على البدري في المسلسل.

وأثنى الحضور على موقف إلهام شاهين، ووصفوها بالجدعة.