صور| حسين القلا وأيمن مكرم ومحمد جمعة أول حضور العرض الخاص لـ"يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ العرض الخاص لـ"يوم وليلة" المُقام في سينما مول مصر، باستقبال صناع وضيوف الفيلم، وكان أول الحضور: المنتج حسين القلا، المخرج أيمن مكرم، الفنان محمد جمعة، والفنان أحمد عزت.

شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.