بالفيديو: ميريام فارس تتألق في أغنية حبيبي سعودي في سمرات شتاء الرياض

تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في حفلها الذي أقيم ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض بالمملكة العربية السعودية، بأغنية حبيبي سعودي، والتي طرحتها في صورة فيديو كليب مؤخرًا.
حفل ميريام فارس شاركها فيه الفنانة أنغام والمطرب عبد الله الرويشد، ونشرت فارس مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستقرام وهي تبدع في حفلها وسط تصفيقات وترحاب من الحضور.
وعلى سياق متصل تشارك ميريام فارس في الحفل بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرًا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب “قومى” الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.
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