فوز العتيبي تدافع عن هند القحطاني: ليش إحنا الخليجيين نبغض بعض- فيديو

هاجمت الناشطة فوز العتيبي الجماهير لمهاجمتهم هند القحطاني؛ عندما تنشر أي فيديو جريء لها وعلى الرغم من ذلك يهتفون لميريام فارس.
وقالت العتيبي تعليقًا على مقطع فيديو لوصلة رقص لميريام فارس خلال حفلها الغنائي ليلة رأس السنة في الأردن: سبحان الله ليش إحنا الخليجيين نبغض بعض؟! على الرغم من أن هند القحطاني أصغر من ميريام فارس إلا أن ربعنا يهاجمونها ويحسسونها أنها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام.
وتتعرض هند القحطاني إلى الهجوم بين الحين والأخر؛ بسبب فيديوهات لها توصف بأنها جريئة.
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