شاهد.. توافد نجوم الفن على السحادة الحمراء لـ"جولدن جلوب2020"

توافد نجوم العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوبGolden globes 2020 في دورته الـ 77، المقام في كاليفورنيا. ووصلت المغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جيني ماي وجيوليانا رانسيك. Advertisements ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة. ويحضر الحفل الكثير من النجوم مثل نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وأنتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي أرماس وإيما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم. كيدمان وزوجها كيث أوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وأنتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي أرماس وإيما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم.

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