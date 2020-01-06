حماقي عن واقعة سرقة فيلا نانسي عجرم: حمدالله على السلامة

حرص المطرب محمد حماقي على مؤازرة نانسي عجرم وعائلتها بعد واقعة اقتحام فيلاتها وقتل السارق على يد زوجها. ونشر حماقي صورة لعائلة نانسي على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام مع تعليق يتمنى فيه السلامة لنانسي وعائلتها. علق حماقي على الصورة قائلًا " ألف حمدالله على سلامتك يا نانسي.. ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر ". Advertisements يذكر أن نانسي عجرم تعرضت لحادث أعتداء على فيلتها وهو الأمر الذي هدد سلامتها وسلامة أطفالها على يد سارق مسلح سوري الجنسية، تم مقتل السارق على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم. أطفالها على يد سارق مسلح سوري الجنسية، تم مقتل السارق على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم. تعرضت نانسي عجرم لأصابة في ساقها نتيجة شظايا السلاح أما عن زوجها فهو في قسم الشرطة لأستكمال الإجراءات القانونية يوم الثلاثاء القادم وفقًا لما صرح به جيجي لامار مدير أعمال نانسي عجرم.

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