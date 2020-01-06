بث مباشر.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020

تقدم بوابة الوفد، خدمة البث المباشر لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020 في دورته الـ 77 المقام في مدينة كاليفورنيا فجر اليوم الإثنين حيث يبدأ الريد كاربت في تمام الواحدة صباحاً.
ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
ويحضر الحفل الكثير من النجوم مثل
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