بث مباشر.. حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020

تقدم بوابة الوفد، خدمة البث المباشر لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020 في دورته الـ 77 المقام في مدينة كاليفورنيا فجر اليوم الإثنين حيث يبدأ الريد كاربت في تمام الواحدة صباحاً.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.

ويحضر الحفل الكثير من النجوم مثل

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نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان ورامي مالك وسكارليت جوهانسون وسيرشا رونان وتشارليز ثيرون وكريستيان بيل وأنتونيو بانديراس وآدم درايفر وتود فيليبس وكيت بلانشيت وآنا دي أرماس وإيما تومبسون ولورا ديرن وليوناردو دي كابريو وبراد بيت وايدي مورفي وغيرهم.