زوجة تامر حسني توضح حقيقة انسحاب مي عز الدين من فيلمه الجديد بسببها

ردت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لبرنامج إنسايدر بالعربي أنها لا تملك إختيار شخصيات بطلات أفلام تامر حسني وأنها تتمنى النجاح لأفلام زوجها فإذا كانت مي عز الدين هي الفنانة المناسبة لأداء الشخصية فمن المستحيل إن ترغب في استبدالها بأخرى فهي تحرص كل الحرص على نجاح أعمال تامر حسني.
أضافت بسمة ايضًا إن الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلطوا بين فيلمه وبين الفيلم الذي من المفترض تقديمه مع مي عز الدين، وأوضحت إن فيلم تامر مع مي تم تأجيله وهو ما جعل تامر يقوم بتصوير فيلم آخر.
أعربت بسمة بوسيل عن استيائها
الجدير بالذكر إن أحدث أفلام تامر حسني هو فيلم الفلوس والذي مازال يعرض حاليًا في دور العرض، الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي ومن إخراج سعيد الماروق.
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