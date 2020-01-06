12 يناير.. حفل ميريام فارس وسعد المجرد في جدة

أعلنت المطربة ميريام فارس عن حفلها الجديد في سماء الغربية بجدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي سيشاركها فيه الفنان سعد لمجرد يوم الأحد الموافق 12 يناير، تم الإعلان عن بدء طرح التذاكرمن غد الأثنين في تمام الساعة السادسة مساءً في جميع فروع فيرجين ميجا ستور.
علقت ميريام فارس على البوستر الدعائي والذي قامت بنشره على حساباتها على مواقع التوصل الاجتماعي " جدة.. أنا قادمة "،وبالطبع ما أن أعلنت ميريام عن الحفل حتى توافدت التعليقات عليها التي تتمنى لها التوفيق.
الجدير بالذكر إن ميريام فارس قد طرحت أغنية " حبيبي سعودي " أثناء حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي والتى شاركتها فيه الغناء الفنانة أنغام والفنان عبدالله الرويشد وقامت بنشر مقطع منها على حسابها على الانستجرام وسط ترحيب من الجمهور الحاضر.
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