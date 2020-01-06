اشرف زكي يكشف ميزانية عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المثليين، ورئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة، عن سعادته بنجاح الدورة الرابعة من المهرجان، لاقتا الي ان لجنة التحكيم على قدر عالى من التميز.

واكد نقيب المهن التمثيلية خلال حفل ختام المهرجان المقام على مسرح النهار بشارع قصر العيني، ان مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي ليس لديه

ميزانيه كبيرة على الاطلاق، واضاف ان ميزانية كل عرض لم تتجاوز ال 5 آلاف جنيهات.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض

مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان قد كرم أيضًا الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم يأتي في مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.

Advertisements