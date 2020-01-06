منة بدر تيسير تكشف سر نجاح الدورة الرابعة بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

اعربت الفنانة منة بدر تيسير، نائب مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة، عن سعادتها بمشاركتها في إدارة المهرجان هذا العام.

وأضافت منة خلال حفل ختام المهرجان المقام على مسرح النهار بشارع قصر العيني، انها شاركت العام الماضي بالمهرجان كفنانة وحصلت على جائزة أفضل ممثلة وهذا العام مشاركة كنائب مدير المهرجان.

ووجهت الفنانة منه بدر تيسير جميع العاملين بالمهرجان لما بذلوه من جهد وطاقة إيجابية عملت على نجاح هذه الدورة.

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منه بدر تيسير، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة

التحكيم د. سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

وكان المهرجان قد كرم أيضًا الفنان القدير حسن حسني وسط حضور مجموعة من النجوم يأتي في مقدمتهم محمد سعد ومحمد هنيدى.

Advertisements