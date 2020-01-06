سمية الخشاب تدفع مليون جنيه لطليقها أحمد سعد.. اليكم السبب الصادم

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن سددت قيمة الشيك الذي تم الحكم بحبسها بسببه والذي أقام طليقها أحمد سعد به دعوى قضائية ضدها يتهمها بعدم وجود رصيد، قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها ثلاث سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، بانقضاء الدعوى الجنائية.

وقامت سمية الخشاب عن طريق محاميها هشام تميم بتسليم وكيل أحمد سعد شيكاً مصرفياً مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، مما دعا المحكمة إلى إلغاء الحكم الصادر بحبسها بجلسة 2/11/2019.

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وقالت الخشاب تعليقاً علي إلغاء حكم حبسها بالسجن: ” ثقتي في عدالة القضاء المصري في محلها”.

جدير بالذكر أن القضية التي سقطت عن سمية كانت محكمة جنح الدقي قضت فيها بحبسها غيابيًا لمدة ثلاث سنوات، وشمل الحكم إلزامها بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.