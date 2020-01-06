الأميرة بياتريس تلغي حفل خطوبتها بسبب والدها الأمير أندرو

متابعة بتجـــــــــرد: ألغت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة اليزابيث، حفل خطوبتها الذي كان مقرّراً إقامته في Chiltern Firehouse في تاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر، على خلفية الفضيحة الجنسية التي تلاحق والدها الأمير أندرو.

فقد اضطرت الأميرة إلى تغيير تاريخ حفل خطوبتها من الملياردير إيدو مابيلي بسبب المخاوف من وجود الكثير من الباباراتزي في الخارج لالتقاط الصور للأمير أندرو.

وكانت الأميرة بياتريس قد أرسلت دعوات حفل الخطوبة إلى أصدقائها وأقاربها، لكن اختيار المكان تسبب في الانزعاج في الوسط الملكي الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون المكان مكشوفاً بعض الشيء نظراً للوقت الحساس الذي تمر به العائلة الملكية.

يذكر أن فضيحة جنسية كبيرة طالت الأمير أندرو وصديقه الملياردير الأميركي جيفري إبيستين، وتفاقمت هذه الفضيحة بعد مقابلته الجريئة على قناة BBC والتي على أثرها أعفته الملكة من مهماته الملكية.