سيلينا غوميز: هذا هو شريك حياتي!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت المغنية الأميركية ​سيلينا غوميز​ عن المواصفات التي يجب أن تتواجد في شريك حياتها المستقبلي، وأوضحت أنها تريد مواعدة شخص رومنسي لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها تستطيع إدراك ما يريده الآخرون بعد “خمس ثوان فقط” من الحديث معهم. لذا، فإنها تبحث عن شريك حياة صادق قادر على إسعادها والتعامل معها بطريقة طبيعية.

وقالت غوميز: “أُفضّل الشريك المرِح، فأنا لا أحب الغطرسة. أفضله مرحاً ومغامِراً، واقعياً وهادئاً”.

ومن المتوقع أن تطرح سيلينا أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم RARE أو ”نادر“ في 10 كانون الثاني/يناير.

يذكر أن سيلينا ارتبطت لفترة طويلة بنجم البوب جاستن بيبر، وشهدت علاقتهما العاطفية الكثير من المشكلات إلى أن انتهت أخيراً بالانفصال، وتزوج جاستن من عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين. وقد أثّر هذا الانفصال سلباً في سيلينا بحيث عانت من الانهيار العصبي وتم نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية مرات عدة. إلا أن سيلينا تحلّت بالشجاعة الكافية واستطاعت التغلب على أزمتها مع جاستن، وها هي تبحث الآن عن شريك جديد لها.