"منتدى نوت" لقضايا المرأة يناقش قضية زواج الطفلات بمهرجان أسوان

ضمن فعاليات الدورة الـ4 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يواصل منتدى "نوت" لقضايا المرأة مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة، مع ربط هذه القضايا بالسينما، وكيف تم التعبير عنها على الشاشة الفضية.



وقالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس هيئة أمناء المهرجان، ومدير منتدى نوت، إن المنتدى يواصل مناقشاته للعام الرابع بمدينة أسوان رمز الحضارة والتاريخ وبلد النيل وبوابة مصر على أفريقيا، التي اختيرت العام الماضي "عاصمة الشباب الأفريقي"، وفتحت ذراعيها لاحتضان أبناء القارة الأفريقية من خلال "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" للدفع نحو تحقيق أجندة أفريقيا 2063، ووضع القارة السمراء في بؤرة الاهتمام، خصوصا بعد افتتاح ميناء "أرفين" البري على الحدود المصرية - السودانية لخدمة الحركة التجارية من البحر المتوسط وحتى البلدان الأفريقية.

وأضافت عزة كامل: "أسوان أصبحت جسرا للتلاقي بين الحضارة الفرعونية والأفريقية والعربية وحضارات شعوب العالم، من خلال الزخم والشغف بالإبداع والفن والسينما الذي أحدثه مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث تتلاقى فيه ثقافات من كل بقاع العالم لعرض إبداعاتهم السينمائية والاشتباك الفعال في حوارات ومنتديات لشحذ الأذهان والتفكير لأعمال إبداعية خلاقة تتخطى الحدود المكانية والزمنية، تكون المرأة بؤرتها وركيزتها".

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وأشارت إلى أن منتدى "نوت" هو الجسر الذي يربط الحركة الإبداعية بالحركة المجتمعية على مستوى العالم، وكذلك بالمجتمع الأسواني نساء ورجالا، ويركز على أدوات القوى الناعمة في تشكيل الوعي تجاه المرأة، لينعكس ذلك في الأفلام السينمائية وفي صناعة السينما ذاتها.

وتابعت: "منتدى (نوت) يطرح عدة قضايا على المستوى العالمي والعربي والأفريقي، منها قضية تزويج الطفلات وكيفية تناولها في الأفلام والحملات المجتمعية التي أسهمت في التحرك الإيجابي، والتحديات التي تواجه النساء العاملات، والتحديات التي تتعلق بالتنميط والصور الجندرية السلبية في قطاع صناعة الأفلام، مع عرض نماذج مؤثرة وإيجابية لنساء عاملات في قطاع صناعة الأفلام".

وسيتم خلال المنتدى تكريم نساء أسوان اللاتي أسهمن في تحدي التنميط الذكوري، وكذلك تغيير ثقافة المجتمع بشكل إيجابي تجاه قضايا المرأة، فضلا عن عرض أفلام متنوعة من بلدان مختلفة، وسيختتم منتدى نوت الدورة الـ4 بمنح جائزته لأفضل فيلم مصري عن قضايا المرأة.

يذكر أن الدورة الـ4 لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ستعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط، وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة المصرية نيللي كريم، ويتم تنظيم المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.